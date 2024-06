A2 UFFICIALE – Udine ingaggia Sofia Varaldi

By

La Women Apu Udine è lieta di annunciare l’ingaggio dell’atleta Sofia Varaldi.

Nata a Torino il 30 luglio 2003, ala di 188 centimetri, Varaldi arriva a Udine dopo due stagioni giocate con la maglia della Posaclima Ponzano.



Cresciuta nel settore giovanile della A.S.D. Lapolismile, Sofia ha debuttato a soli 15 anni nel campionato di Serie A2 con l’High School Basket Lab. Nell’estate del 2020 si trasferisce a San Martino di Lupari, dove realizza 3 punti di media nel suo primo anno in Veneto. Nella stagione successiva calca i parquet del massimo campionato Femminile, registrando in due anni un totale di 35 presenze in Serie A.

🇮🇹 Sofia ha difeso i colori della Nazionale U20 ai campionati europei del 2022 e del 2023, giocando insieme a Sara Ronchi e Adele Maria Cancelli.

Benvenuta a Udine Sofia!

UFF.STAMPA APU UDINE