A2 UFFICIALE – Udine rinnova Anna Turel

Mantiene il suo posto tra le file del team LBS la classe 2002 Anna Turel. Sarà ancora lei una fra le guardie al servizio di coach Alberto Matassini nella prossima stagione. Lo scorso anno, per la goriziana, l’esordio assoluto in A2: la sicurezza dimostrata di gara in gara, la freddezza espressa nel trascinare la squadra a suon di canestri richiedono ora un passo in avanti affinché la cestista possa proseguire il suo personale cammino di crescita sportiva.

Anna, dopo questi mesi di stop – intervallati dal breve rientro in campo per una serie di allenamenti post-quarantena a fine maggio – quanta voglia hai di tornare sul parquet?

“La voglia è tantissima. Per una come me, abituata a mal sopportare anche solo due giorni di lontananza dalla palestra dopo le partite del sabato, questo periodo è stato sofferto. Non potermi allenare, non poter vedere le compagne stava creando in me come un vuoto. Non vedo l’ora, in particolare, di giocare la prima partita: sarà molto emozionante. Sembra davvero passata una vita dall’ultimo incontro ufficiale giocato”.

Alla tua seconda esperienza in maglia Delser, quali obiettivi ti poni in vista del nuovo campionato?

“Di obiettivi ne ho tanti, ma il primo rimane sempre lo stesso: crescere, sia come giocatrice sia come persona. Ritengo che questo debba essere lo scopo da raggiungere anche a livello di collettivo. L’anno scorso, inoltre, per me era tutto un po’ nuovo: d’ora in poi dovrò cercare di darci dentro per migliorare e raggiungere un livello di gioco superiore”.

Uff.Stampa Libertas Basket School Udine