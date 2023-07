A2 UFFICIALE – Umbertide annuncia Giulia Colli

Un giovane talento per la nuova Umbertide. Anche la PFU 2023-24 sarà a trazione giovanile e vedrà l’aggiunta di prospetti interessanti come avvenuto nelle annate precedenti. La società è infatti lieta di annunciare la firma di Giulia Colli, guardia di 180 cm classe 2004, reduce dall’esperienza con la BLS San Lazzaro dove ha disputato l’ultimo torneo di Serie B.

Abbiamo chiesto direttamente a lei di presentarsi, ecco le sue parole: “Ho iniziato a giocare a basket a 6 anni nella Castiglione Murri una squadra maschile. A 11 anni ho deciso di continuare il mio percorso alla BSL San Lazzaro dove sono cresciuta molto e dalle esordienti sono arrivata in prima squadra. Ho scelto Umbertide perché mi ha convinta fin da subito. Disputare la Coppa Italia con la PFU mi ha permesso di conoscere ancora meglio la società, le compagne e lo staff e sono rimasta davvero colpita dall’impegno, dalla dedizione e dalla passione di tutti. Non vedo l’ora di cominciare per mettermi alla prova, migliorare sempre di più e aiutare la squadra. Ringrazio tantissimo la società per questa fantastica opportunità”.

UFF.STAMPA PF UMBERTIDE