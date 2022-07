A2 UFFICIALE – Umbertide annuncia il rinnovo di Stroscio

PF Umbertide è felice di annunciare la conferma di Beatrice Stroscio, pronta ad affrontare la terza stagione consecutiva con la formazione di coach Staccini.

Classe 2001, Stroscio è reduce da una buonissima stagione: in 28 gare disputate, la nativa di Patti ha messo insieme buone cifre quali i 7.3 pt e i 2.5 rimbalzi in 21 minuti a partita, con un high di 20 punti siglati proprio contro la formazione della sua città.

Di seguito le parole di Beatrice Stroscio: “Sono molto contenta e onorata di poter continuare a vestire questa maglia per il terzo anno consecutivo. Cambiano molti volti in squadra rispetto agli scorsi anni, ma ciò che ha sempre caratterizzato Umbertide è lo spirito di gruppo e la coesione che sono sicura che continueranno ad esserci per tutto il corso della stagione, e sarà compito di quelle che siamo rimaste trasmettere ciò. Non vedo l’ora di iniziare e soprattutto di rivedere i nostri super tifosi che con il loro calore ci sosterranno partita dopo partita”.

Uff.Stampa PF Umbertide