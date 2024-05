A2 UFFICIALE – Umbertide conferma coach Staccini

La Pallacanestro Femminile Umbertide inizia a mettere le basi per la stagione sportiva 2024/2025 e la prima, solida, pietra รจ la conferma di ๐˜พ๐™ค๐™–๐™˜๐™ ๐™ˆ๐™ž๐™˜๐™๐™š๐™ก๐™š ๐™Ž๐™ฉ๐™–๐™˜๐™˜๐™ž๐™ฃ๐™ž alla guida della prima squadra bianco celeste.



Michele si appresta dunque ad intraprendere la ๐—พ๐˜‚๐—ถ๐—ป๐˜๐—ฎ ๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ด๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜€๐—ฒ๐—ฐ๐˜‚๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ฎ come Capo Allenatore della squadra del paese in cui รจ nato.

Nelle precendenti annate sportive, pregevoli sono stati i risultati:

Nella stagione 2020/2021 รจ arrivata la qualificazione alle Final8 di Coppa Italia e l’approdo ai quarti di finale play off contro Patti. Nel 2021/2022 ancora una qualificazione alle finali di Coppa Italia e il raggiungimento della finale play off contro San Giovanni Valdarno. Nel 2022 inoltre Coach Michele Staccini viene premiato dalla Lega Basket Femminile come miglior allenatore del Campionato di serie A2. Nelle ultime due stagioni, 2022/2023 e 2023/2024, due noni posti che valgono come una finale play off in quanto per la PFU sono state due stagioni assai complicate, costellate da infortuni e defezioni, e Coach Staccini assieme al proprio Staff รจ riuscito nelle difficoltร a far giocare sempre bene la squadra, a far crescere le singole atlete ed il gruppo e trasmettere loro la voglia di non arrendersi nei momenti difficoltร e reagire.



Nella futura stagione, in cui ci saranno profondi cambiamenti nel roster, Michele e il suo Staff avranno il compito di far crescere e valorizzare le giovani atlete che faranno parte della Pallacanestro Femminile Umbertide, cosรฌ come giร รจ stato fatto in questi anni con diverse atlete quali, per citarne alcune, De Cassan, Baldi, Pompei, Moriconi, Stroscio, Dโ€™Angelo.



Tutta la Societร e tutti i tifosi della PFU augurano a Michele e al suo Staff buon lavoro per la stagione sportiva 2024/2025!

