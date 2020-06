A2 UFFICIALE – Umbertide ed Elisa Spigarelli si salutano

La Pallacanestro Femminile Umbertide comunica che Elisa Spigarelli non sarà una giocatrice bianco-azzurra per la prossima stagione di serie A2. La cestista nativa di Gualdo Tadino ha deciso, momentaneamente, di appendere le scarpe al chiodo. L’ala classe 1997, non potrà conciliare gli impegni universitari con quelli sportivi. La società ringrazia Elisa, una ragazza straordinaria dentro e fuori dal parquet; esempio per tutti di dedizione, impegno e serietà. Elisa era arrivata nel 2018 alla PFU da Gualdo Tadino ed in poco tempo è riuscita a compiere passi da gigante ed a non avere difficoltà nell’affrontare un campionato impegnativo come la serie A2. Nel 2019 ha conseguito la laurea triennale in ingegneria informatica con il massimo dei voti e ora sta studiando per raggiungere il traguardo della laurea magistrale. Tutto l’ambiente bianco-azzurro augura ad Elisa le migliori fortune, confidando nel fatto che questo saluto possa essere, anche per lei, soltanto un arrivederci.

Uff.Stampa PF Umbertide