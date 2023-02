A2 UFFICIALE – Umbertide firma Samira Berrad

Un nuovo rinforzo per coach Staccini. Dopo una lunga ricerca, Umbertide trova la nuova playmaker che va a sostituire nelle rotazioni l’infortunata Pompei. Il nome è quello di Samira Berrad, classe 2000, in arrivo da Moncalieri. Berrad è reduce da un periodo di stop a causa di un infortunio che l’ha tenuta lontano dai campi per diversi mesi. Completato il recupero fisico, la nativa di Treviso è pronta a dare il suo contributo in vista del rush finale che vede Umbertide in piena lotta per una posizione nei playoff.

Queste le sue prime parole: “Sono molto contenta di aver avuto questa opportunità. Umbertide si è subito mostrata molto interessata e disponibile. In due giorni mi hanno fatta sentire come a casa, mi sembra un ottimo ambiente dove poter imparare e mettersi in gioco. Spero davvero di essere all’altezza nonostante arrivi da due infortuni importanti. Farò del mio meglio per essere d’aiuto alla squadra e portare tutta la mia voglia ed energia in campo. Le ragazze mi hanno accolta molto bene, sembrano un gruppo affiatato e nonostante il momento di difficoltà non si lasciano scalfire. Sono convinta che con questa determinazione riusciremo a raggiungere i playoff e dare filo da torcere a tutti”.

UFF.STAMPA PF UMBERTIDE