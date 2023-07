A2 UFFICIALE – Umbertide ingaggia Giorgia Festinese

Umbertide è pronta a definire le ultime mosse. La PFU è infatti lieta di annunciare l’aggiunta al roster 2023-24 di Giorgia Festinese.

Ala di 175 cm, classe 2005, Festinese farà parte anche del roster di Serie B. Abbiamo chiesto a lei di presentarsi: “Ho iniziato a giocare a basket da piccola visto che i miei genitori sono ex giocatori e allenatori e fino ai 14 anni sono rimasta in Campania, dove ho giocato prima per diversi anni a Cercola e poi l’ultimo anno, anche se interrotto dal covid, a Battipaglia. Gli ultimi tre anni li ho trascorsi alla Reyer Venezia. Quest’anno ho deciso di venire ad Umbertide perché sento che è arrivato il momento di cambiare aria e mi sento pronta per fare un salto di qualità, ho voglia di mettermi in gioco e lavorare per poterci riuscire. Il progetto di Umbertide mi è piaciuto da subito, sono sicura che qui potrò crescere e non vedo l’ora di iniziare a lavorare”.

UFF.STAMPA PF UMBERTIDE