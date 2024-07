A2 UFFICIALE – Umbertide ingaggia Gloria Offor

Siamo felici di annunciare l’accordo con π™‚π™‘π™€π™§π™žπ™– π™Šπ™›π™›π™€π™§ per la prossima stagione.

Ala/Pivot classe 2005, Gloria va a rinforzare il roster a disposizione di coach Staccini con il suo marchio di fabbrica: grinta, fisicitΓ ed energia. Ha iniziato a giocare a basket a 4 anni a Matelica, societΓ in cui Γ¨ cresciuta e con cui ha poi esordito in serie A2 nella stagione 2021/2022. Nonostante la giovane etΓ , oltre alla partecipazione ai campionati Under, Γ¨ diventata pian piano una pedina importante della squadra matelicese di A2, guadagnando minuti in campo e facendo registrare prestazioni importanti.

UFF.STAMPA PF UMBERTIDE