A2 UFFICIALE – Umbertide ingaggia Marissa Pangalos

Umbertide prova a dare una scossa al proprio campionato. La società è infatti lieta di annunciare l’arrivo della giocatrice Marissa Pangalos, che va così ad aumentare rotazioni e qualità nel roster a disposizione di coach Staccini.

Play-Guardia, classe 1995, Pangalos è reduce da una prima parte di stagione in Grecia, dove ha indossato la divisa del Eleutheria Moschatou: con il club ellenico ha disputato anche l’EuroCup. Nelle 8 gare giocate è stata in campo per 25′ di media a partita, chiudendo con 7 punti e 2 assist a partita. Cifre praticamente identiche anche nel campionato nazionale. Precedentemente ha indossato la maglia del Rockingham (17 pt di media) e del Kalamunda Eastern Suns (16 pt e 3 ass di media) in Australia.

Di seguito un video con alcune azioni della giocatrice

EliteBasketballAgents- M. Pangalos Highlights 2023 (youtube.com)

UFF.STAMPA PF UMBERTIDE