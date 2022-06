A2 UFFICIALE – Umbertide ingaggia Sara Boric

PF Umbertide è lieta di annunciare la prima new entry in vista della nuova stagione: la società ha infatti definito la firma di Sara Boric.

Guardia/Ala di 180 cm, la giocatrice croata è reduce da tre stagioni in maglia ZKK Pula nella Premijer Liga: ottimo attaccante (ultimi 3 campionati in doppia cifra), nell’ultima stagione ha confermato ulteriormente la propria crescita chiudendo con quasi 18 punti di media e 5 rimbalzi e assist a partita.

Il commento di coach Staccini: “Sara era la nostra prima scelta e ha tutte le caratteristiche che cercavamo: ottime qualità tecniche e visione di gioco, capacità di giocare più ruoli e una grande motivazione e voglia di migliorare. Per lei sarà la prima esperienza lontano dalla Croazia ma siamo sicuri che saprà adattarsi al nostro campionato ed essere subito protagonista”.

LA CARRIERA

2016-2017: ZKK Sibenik (Croatia-A1): 18 games: 6.1ppg, 1.8rpg, FGP: 49.4%, 3PT: 13.6%, FT: 67.6%

2017-2018: ZKK Sibenik (Croatia-A1, starting five): 19 games: 9.7ppg, 3.2rpg, 1.5spg, FGP: 50.6%, 3PT: 29.9%, FT:69.2%

2018-2019: ZKK Sibenik (Prva Liga, starting five): 21 games: 13.0ppg, 6.2rpg, 2.2apg, 1.5spg, FGP: 46.3%, 3PT: 20.7%, FT: 69.8%

2019-2020: ZKK Pula Crnja Tours (Prva Liga, starting five): 16 games: Score-4(16.8ppg), Reb-5(8.4rpg), 3.8apg, 1.7spg, FGP: 38.6%, 3PT: 25.6%, FT: 76.5%

2020-2021: ZKK Pula (Premijer Liga, starting five): 20 games: 12.2ppg, 4.3rpg, 4.1apg, 1.9spg, FGP: 40.8%, 3PT: 29.3%,FT: 81.7%

2021-2022: ZKK Pula (Premijer Liga, starting five): 22 games: 17.6ppg, 4.7rpg, Assists-5 (5.4apg), 1.9spg, FGP: 37.9%. 3PT: 32.2%, FT: 80.0%

