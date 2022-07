A2 UFFICIALE – Umbertide ingaggia Savatteri

By

PF Umbertide è lieta di annunciare l’ingaggio di Lucia Adele Savatteri in vista del campionato 2022-23.

Classe 2001, pivot di 191 cm, nonostante la giovane età Savatteri può contare già su una buona esperienza: mossi primi passi nel basket che conta a Ragusa, è poi stata parte del progetto FIP High School Basket Lab nella stagione 2019-20. Successivamente l’esperienza in Sardegna, sponda Virtus Cagliari dove è stata perno del quintetto delle sarde chiudendo con 5 punti e 6 rimbalzi a partita. L’ultima stagione è invece stata sfortunata: dopo un ottimo inizio con Civitanova Marche da 9 punti e 5 rimbalzi di media nelle prime due gare, è infatti arrivato un brutto infortunio che l’ha costretta a fermarsi. Ora per lei un nuovo inizio chiamato Umbertide, con tanta voglia di tornare a crescere sul campo.

Di seguito le parole di Savatteri: “Sono molto contenta di giocare ad Umbertide il prossimo anno. Sono convinta che sia per me l’ambiente giusto, saremo una squadra molto giovane ma pronta a dare il massimo su ogni campo e a dimostrare quale sia il nostro valore. Nonostante l’infortunio dell’anno scorso, sarò pronta a mettercela tutta per la squadra e con la squadra, grazie anche alla grande fiducia datami dalla società e dall’allenatore. Mi fa piacere anche tornare a giocare con Beatrice Stroscio, dopo i tanti anni di amicizia e passati insieme sul campo di Ragusa”.

LA CARRIERA

2018-2019: Passalacqua Spedizioni Ragusa (Serie A1)

2019-2020: High School Lab (Serie A2)

2020-2021: Virtus Cagliari (Serie A2)

2021-2022: Feba Civitanova Marche (Serie A2)

Uff.Stampa PF Umbertide