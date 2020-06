A2 UFFICIALE – Umbertide ringrazia Laura Gelfusa, che dovrebbe passare al 3×3

La Pallacanestro Femminile Umbertide ringrazia la cestista Laura “Lalla” Gelfusa per il contributo dato alla squadra in questa stagione. Lalla aveva già indossato la maglia bianco-azzurra nella stagione 2007-2008, l’anno della promozione in A1 della Liomatic Fratta Umbertide. La giocatrice romana aveva anche rivestito il ruolo di capitano nei primi mesi della prima stagione in A1 della PFU, vale a dire l’annata 2008-2009. In questa ultima ed indimenticabile stagione, Lalla aveva accettato l’invito della società, in particolare del DS Rinaldi, a far ritorno ad Umbertide, per aiutare la squadra dopo l’addio di Giuseppone. L’apporto della cestista capitolina alla squadra bianco-azzurra è stato fondamentale. Probabilmente questa è stata l’ultima stagione da giocatrice per Lalla, che ora parteciperà alle competizioni 3×3. Queste le parole di Lalla al popolo bianco-azzurro: “Volevo dire grazie a tutte le persone che oggi, come dodici anni fa, mi hanno accolto con l’entusiasmo e la genuinità di sempre. Umbertide è e sarà sempre nel mio cuore! Mi vedrete sicuramente sugli spalti a fare il tifo per voi”.

Grazie Lalla e in bocca al lupo per tutto!

–

Uff stampa PF Umbertide