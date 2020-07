A2 UFFICIALE – Umbertide rinnova le giovani Bartolini, Cassetta e Gambelunghe

La Pallacanestro Femminile Umbertide comunica che Annagiulia Bartolini, Giulia Cassetta e Giorgia Gambelunghe faranno parte del roster di serie A2 anche per la prossima stagione. Le tre cestiste bianco-azzurre saranno le più giovani a disposizione di coach Michele Staccini.

Annagiulia Bartolini è figlia d’arte, entrambi i genitori sono ex cestisti ed ora allenatori. Nata nel 2003, ha esordito in A2 nella stagione 2018-2019, annata nella quale ha realizzato i primi punti. Per l’ala umbertidese si tratterà quindi della terza stagione in prima squadra.

Giulia Cassetta riveste il ruolo di play, classe 2005 ed umbertidese, è la più giovane del roster bianco-azzurro ed ha fatto il suo esordio nell’ultima stagione di A2 contro High School Lab.

Giorgia Gambelunghe invece proviene da Bastia Umbra, nata nel 2004, è una guardia. Cresciuta nelle giovanili della Pink Basket Terni, è approdata lo scorso anno alla PFU, squadra con la quale ha realizzato primi punti.

La PFU si è sempre contraddistinta per il lavoro sulle giovani, cercando stagione dopo stagione di creare un ambiente sempre più adatto e stimolante per la loro crescita come giocatrici e persone.

L’impegno, la dedizione e il senso di appartenenza dimostrato da Annagiulia, Giulia e Giorgia è di esempio per tutto il movimento giovanile.

Il Covid è stato un durissimo colpo, le ragazze hanno lavorato da casa sia fisicamente che tecnicamente ed appena è stato possibile sono tornate a sudare sul parquet per recuperare il tempo perso.

Questo periodo tuttavia è servito alla società per riflettere e programmare al meglio il percorso delle giovani, a breve tutte le novità.

Ad Annagiulia, Giulia e Giorgia un grande in bocca al lupo per la prossima stagione!

