A2 UFFICIALE – Umbertide saluta coach Alessandro Contu

Non è mai semplice salutare un amico, specialmente quando questa persona è anche il tuo allenatore e con lui hai condiviso complessivamente 11 stagioni sportive, vittorie e sconfitte, ore ed ore in palestra, lunghi viaggi per l’Italia e tantissime emozioni.

La Pallacanestro Femminile Umbertide comunica che si interrompe il rapporto di collaborazione sportiva con coach Alessandro Contu, scelta non dovuta ai risultati raggiunti, ma bensì presa con l’intento di dare nuova linfa a tutto il movimento bianco-azzurro, dalla prima squadra al settore giovanile, con la speranza di continuare ad ottenere sul campo risultati positivi frutto di una filosofia cestistica basata sul metodico ed assiduo lavoro in palestra.

Tutta la società ringrazia coach Contu, con lui si è ripartiti nella stagione 2017/2018 dalla serie A2 e con lui in questi 3 anni, Umbertide ha dimostrato di poter meritare un posto importante nel panorama cestistico femminile nazionale.

Di tutto questo ne saremo a lui sempre grati, Alessandro sarà sempre il benvenuto ad Umbertide e al PalaMorandi, rimanendo per sempre nella storia di questo club che, da capo allenatore, ha portato in serie A1 nel 2008, diventando poi vice allenatore di coach Serventi in A1 dal 2008 al 2013.

Auguriamo ad Alessandro le migliori fortune nella sua attività lavorativa oltre che in ambito cestistico e lo salutiamo con un caloroso abbraccio da parte di tutti noi dirigenti e da parte di tutti i nostri tifosi.Grazie Coach!!!

Il curriculum umbertidese di Coach Contu:

2005/2006 Serie A2 – vice allenatore

2006/2007 Serie A2 – vice allenatore

2007/2008 Serie A2 – vice allenatore e da gennaio 2008 capo allenatore – Promozione in Serie A1

2008/2009 Serie A1 – vice allenatore

2009/2010 Serie A1– vice allenatore

2010/2011 Serie A1 – vice allenatore

2011/2012 Serie A1 – vice allenatore

2012/2013 Serie A1 – vice allenatore

2017/2018 Serie A2 – capo allenatore – salvezza diretta – nono posto

2018/2019 Serie A2 – capo allenatore – Qualificazione ai quarti di finale Play Off- settimo posto

2019/2020 Serie A2 – capo allenatore – Qualificazione alle Final8 Coppa Italia

