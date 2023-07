Uno dei più interessanti prospetti giovanili, talentuosa, già convocata con le nazionali under di categoria, 188cm, Ala, anno di nascita 2006. Giocatrice cresciuta in Ororosa con Coach Monica Stazzonelli, assieme alla quale parteciperà al campionato italiano U19. Fortemente voluta dal Guru Aldo Corno, viene inserita nel roster Foxes 2023/24 per “presentarsi in grande stile” nel basket senior di serie A2. Ecco a Voi: MARTINA CRIPPA.

UFF.STAMPA GIUSSANO BASKET