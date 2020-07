A2 UFFICIALE – Valentina Gatti è la nuova pivot di Castelnuovo Scrivia

Si chiude con il botto il mercato estivo dell’Autosped che è felice di annunciare la firma di Valentina Gatti, pivot classe 1988 reduce dal campionato disputato con la casacca della Passalacqua Ragusa, una delle formazioni più quotate della A1. A garantire sulle qualità della giocatrice c’è non solo il nuovo coach Zara, che conosce molto bene la lunga canturina, avendola anche vista da molto vicino durante le due annate che la brianzola ha trascorso a Broni, ma anche una carriera che già da sola è assai indicativa sul suo valore. Valentina, infatti, può vantare un curriculum pesante, con ben 8 stagioni passate nella massima serie, condite da minutaggi assai importanti; in aggiunta, ma non si tratta di cose da poco, il legittimo orgoglio per aver vestito la canotta della nazionale maggiore e per aver contribuito da protagonista alle promozioni di Sanga Milano e Cus Chieti. Giocatrice che ha più dimensioni in quanto non solo sa farsi valere nel pitturato ma, potendo disporre di una mano parecchio educata, è in grado di essere pericolosa anche dalla media distanza, rendendo così complicato il lavoro per le difese avversarie. Toccando ferro e facendo i debiti scongiuri si può ben dire che, se la cattiva sorte non ci metterà lo zampino, la coppia costituita da Gatti e Podrug si candida ad essere, per talento, centimetri e fisicità, una delle migliori della intera A2. L’arrivo di Gatti, direttamente da una delle più quotate società della massima serie, è un’altra dimostrazione della crescita, a livello di considerazione ed immagine, del sodalizio castelnovese; il lavoro di questi anni, fatto senza facili, ma illusori, proclami ma con estrema serietà, la politica dei piccoli passi, ha sicuramente pagato e, come già detto in occasione di coach Zara, è motivo di orgoglio il fatto che Castelnuovo sia diventata una meta appetita da molte atlete, anche di primissima fascia. Bene arrivata Valentina!!!

Uff.Stampa BC Castelnuovo