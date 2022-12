A2 UFFICIALE – Valli lascia Brixia e firma con Ponzano

La Posaclima Ponzano è felice di annunciare l’arrivo di Laura Valli.



Valli, ala classe 2003 di 185cm, arriva dalla Brixia Brescia, squadra che milita nella massima serie, dove viaggiava a quasi 4 punti e 2 rimbalzi di media. Nel 2020/21 in forza a Geas, ex squadra di Pellegrini, Valli in questa stagione si è spostata a Brescia dove ha giocato da protagonista fino a metà dicembre, registrando i suoi due high stagionali contro Ragusa (11 punti) e proprio la sua ex squadra Geas (10 punti).

Laura, che ha partecipato a diversi impegni con le Nazionali giovanili, probabilmente sarà già a disposizione di coach Gambarotto mercoledì 21, nel derby triveneto contro Udine, per l’ultima sfida prima della sosta natalizia (si gioca al Palacicogna alle 20). Sicuramente poi, le successive due settimane di pausa saranno utili per inserire la nuova arrivata nelle rotazioni di una Posaclima che dall’inizio di stagione non ha praticamente mai giocato al completo.



Nonostante la giovane età, sono già da veterana le prime parole di Laura Valli: cosa ti aspetti dalla tua nuova avventura?

Mi aspetto di crescere e maturare sia sotto il profilo umano che cestistico, facendo tesoro dell’opportunità che Ponzano Basket mi sta offrendo, ma soprattutto riuscire ad esprimere al meglio le mie capacità.



Cosa porterai alla squadra?



Certamente porterò tutto il mio impegno fisico e mentale, mettendo a disposizione della squadra tutto quello che ho imparato sino ad oggi, perché in questo magnifico sport tutte noi possiamo rendere al meglio in campo, ma solo supportandoci una con l’altra, per ricavarne le massime soddisfazioni.



Soddisfatto anche il DS Ludovico Santon:

Era da un po’ che cercavano un occasione sul mercato, gli infortuni ci hanno messo molto in difficoltà a livello di lavoro in palestra e di conseguenti risultati. Siamo davvero felici di avere con noi Laura, che è un prospetto importante su cui investire anche in ottica futura. Crediamo che per le sue caratteristiche possa inserirsi bene nella nostra squadra portando fisicità e allungando le nostre rotazioni.

È stata una trattativa lampo.

Sì, Laura dopo aver giocato minuti importanti nella prima parte di stagione in A1 a Brescia ha deciso di esplorare nuove strade e di sposare il nostro progetto tecnico. In un paio di giorni abbiamo chiuso l’accordo con grande entusiasmo reciproco.