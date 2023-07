A2 UFFICIALE – Vanessa Nwachukwu è una nuova giocatrice di Mantova

La società è felice di comunicare che Vanessa Nwachukwu (26/01/2003, guardia/ala) è una nuova giocatrice di MantovAgricoltura.

Vanessa muove i primi passi fino ai 14 anni nella Pallacanestro Bagheria 92, società della provincia di Palermo, per trasferirsi nella stagione 2015/2016 nella Verga Palermo con la quale ha disputato le giovanili fino al 2019. Nell’annata successiva ha disputato la Serie A1 e la Serie B con la Sicily by Car Palermo, allenata da Santino Coppa.

È il 2021 quando Vanessa si sposta, pur sempre rimanendo in regione si sposta in Serie A2 con l’Alma Basket Patti. Nella medesima stagione gioca anche una breve parentesi a Battipaglia. Nell’anno sportivo conclusosi ha invece vestito la casacca del Basket Pegli in Serie B a Genova arrivando a disputare la finalissima per il salto di categoria la cui vittoria è sfumata per un solo punto di svantaggio.

Così come le altre compagne neo-arrivate in casa MantovAgricoltura, una delle prime cose che ha colpito Nwachukwu è stato il clima in casa sangiorgina: “Ho scelto Mantova perché ho trovato fin dall’inizio un ambiente molto accogliente da un punto di vista umano e cestistico. La motivazione principale che mi ha spinto ad accettare è stata la fiducia che entrambi i coach mi hanno trasmesso credendo nelle mie potenzialità. Reputo la società molto professionale e seria, requisiti che ritengo essenziali per una mia crescita.”

Olu, così è soprannominata Vanessa, spera di riuscire ad unire il potenziale personale cestistico ed umano a quello delle sue compagne creando una sinergia positiva: “Mi auguro di trovare un contesto che sia in grado di supportarmi emotivamente e professionalmente. Il mio desiderio è quello di stare bene e di trovare le condizioni per poter esprimermi al meglio in campo, così da poter dare un buon supporto alla squadra.”

Riguardo alle nuove compagne, l’augurio è quello che possano fare da sprono per migliorarsi sempre di più: “Ho avuto già modo di conoscere e allenarmi con alcune di loro, che sono atlete già affermate da un punto di vista cestistico e questo mi da un’ulteriore motivazione per aiutarmi nella mia crescita.”

A nome di tutta Basket 2000 San Giorgio teniamo ad augurare un grande in bocca al lupo a Vanessa, benvenuta!

