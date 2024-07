A2 UFFICIALE – Veronica Dell’Olio confermata a Mantova

Siamo felici di annunciare che anche per la stagione entrante Veronica Dell’Olio farà parte del roster della nostra prima squadra per la terza stagione consecutiva.

Per l’ala classe ‘93 la passata stagione si è chiusa con 7,5 punti di media e 3,7 rimbalzi; presto sarà tempo di tornare in campo per iniziare la fase di preparazione in vista della regular season, Veronica non nasconde l’entusiasmo: “Sono molto felice di proseguire nel progetto con la società e le persone che ne fanno parte perché ormai sono una sorta di famiglia per me, insieme alle mie splendide compagne!”

Anche per Dell’Olio, come per altre compagne nuove e ‘vecchie’, la progettualità sangiorgina è stato ed è un aspetto cruciale: “È un progetto sempre in crescita, quindi penso che con i nuovi innesti in un gruppo già così tanto unito e coeso potremo dare vita ad un nuovo puzzle e lavorare ogni giorno per poi esprimere tutto il nostro potenziale in campo.”

Spingendo lo sguardo un po’ più in là e provando a leggere nel futuro, la lunga biancorossa prova a tracciare quella che potrebbe essere la stagione sua e delle sue compagne: “L’ambizione mi porta a dire che gli obiettivi della nuova stagione saranno migliorare i risultati della scorsa in primis, con l’augurio di toglierci delle belle soddisfazioni, giocandoci la coppa Italia e dei bellissimi playoff a fine stagione. – agli obiettivi strettamente sportivi ci sono quelli che implicano l’aumento esponenziale del movimento sportivo sul territorio – “Per questa nuova stagione ci auguro di far appassionare e coinvolgere sempre più persone e riempire il nostro palazzetto il sabato sera, e insieme al nostro pubblico arrivare più in fondo possibile, e visto che sognare non costa nulla, anche andare un po’ più su.”

Infine un saluto e un appuntamento: “Penso non ci sia cosa più bella che raggiungere un traguardo importante con una famiglia così… Quindi direi a prestissimo perché stiamo tornando!”

