A2 UFFICIALE – Veronica Perini firma con Treviso

Esperienza, talento e uno straordinario feeling con il canestro. La Nuova Pallacanestro Treviso è orgogliosa di annunciare l’accordo con Veronica Perini.

Guardia classe 1988, Perini è una veterana del campionato di serie A2 avendo indossato le canotte di Vigarano nelle ultime due stagioni, ma anche quelle di Nico Basket, Firenze, Civitanova (dov’è rimasta per cinque stagioni), Orvieto e Porto San Giorgio, oltre ai due campionati di serie A1 con Lucca e La Spezia.

Tiratrice implacabile sia da due che da tre, Perini nelle ultime annate ha sempre superato i 12 punti di media a partita, confermandosi un terminale offensivo di grande levatura, ma anche un’eccellente realizzatrice di tiri liberi. Una freccia in più nella faretra di coach Matassini che ha già avuto modo di lavorare con Perini nelle stagioni a Civitanova Marche e che ora potrà contare sulla sua esperienza e sulla capacità di punire le difese avversarie.

Per Perini quella a Treviso sarà la prima esperienza in un girone diverso dal Sud, nonostante in questa annata ci sarà una suddivisione diversa delle 28 squadre del campionato di serie A2.

Le sue qualità tecniche e umane saranno fondamentali anche per unire un roster che potrà avere un’età media relativamente molto giovane per la categoria.

“Con Veronica ho giá condiviso momenti indimenticabili a Civitanova Marche – dice coach Alberto Matassini presentando la giocatrice – Per me erano le prime esperienze in Serie A e lei è stata un riferimento e un sostegno fondamentale in quel periodo. Ci ritroviamo diversi anni dopo, più grandi, sicuramente cambiati, ma con la stessa voglia di lavorare seriamente e levarci ancora soddisfazioni. Esperienza e talento al nostro servizio.”

UFF.STAMPA NUOVA PALLACANESTRO TREVISO