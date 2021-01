A2 UFFICIALE – Veronica Perini torna alla Nico Basket

Colpo a sorpresa del Presidente Nerini che acquisisce i diritti della giocatrice Veronica Perini, in questi primi mesi di stagione alla Pallacanestro Firenze, di ritorno dopo l’ottima esperienza dello scorso anno.

La playmaker-guardia di origini marchigiane, classe 1988, aveva chiuso la sua prima stagione alla Nico Basket con 14 punti, 6 rimbalzi e 2 assist di media a partita, tirando col 48% da due punti e 34% dalla lunga distanza.

Queste le parole di Massimo Nerini:

“Abbiamo avuto l’opportunità di riportare a casa una giocatrice esperta e affidabile, che ci permetterà di allungare le rotazioni. Devo ringraziare personalmente il procuratore Marco Florio per la celerità con la quale ha permesso questa importante operazione di mercato. Come dicevo, Veronica è una ragazza di casa alla Nico Basket e quindi sono molto felice che possa giocare di nuovo con noi. ”

Anche Perini non nasconde il suo entusiasmo:

“Il mio ritorno alla Nico Basket è stato inaspettato, ma allo stesso tempo naturale. Appena sono rientrata nel palazzetto e nello spogliatoio è stato come sentirsi al proprio posto e mi è sembrato come se non fossi mai andata via. È stato bello ritrovare tante persone e sono felice di riprendere quello che avevo lasciato in sospeso la scorsa stagione, per via del Covid-19. So che non sarà facile inserirsi in una squadra che lavora insieme da parecchi mesi, ma sono molto motivata e pronta a lavorare giorno dopo giorno per raggiungere gli obiettivi e divertirmi in campo con le mie nuove compagne. Ci tengo a ringraziare la Pallacanestro Firenze per essere stata comprensiva ed avere assecondato la mia necessità di cambiamento.”

Veronica esordirà stasera nell’atteso derby contro San Giovanni Valdarno.

Uff stampa Nico Basket femminile