A2 UFFICIALE – Vicenza aggiunge un altro rinforzo e riporta in Italia Sofia Roma

AS VelcoFin Interlocks Vicenza annuncia un secondo importante colpo di mercato messo a segno in questi primi giorni del nuovo anno. A firmare per il sodalizio del presidente Franco Dalla Chiara è stata la giocatrice portoricana Sofia Laura Roma, 26 anni compiuti il 21 novembre scorso, con passaporto italiano in quanto la madre è portoricana ma il padre è di origine pugliese. Coach Marco Silvestrucci con la sua acquisizione potrà coprire validamente gli spot 4 o 5 nel quintetto in campo, dato che Laura è un centro di ruolo, importante fisicamente con i suoi quasi 190 cm e dotata di un buon tiro anche dalla media distanza. Notevole il curriculum sportivo della nuova giocatrice biancorossa, che ha giocato a livello di college negli Stati Uniti per la Duke University, è stata nazionale portoricana in varie manifestazioni

internazionali (ultima la World Cup 2022) e conta esperienze in varie squadre europee, a Granada in Spagna, a Broni in Italia (campionato di A1 nel 2020-21, insieme alla vicentina Elena Castello) e ultimamente in Svezia con il Södertälje BBK. Una volta inserita nel sistema di gioco VelcoFin, potrà costituire insieme all’altra nuova arrivata Viviana Giordano un asse play-centro di qualità, carattere ed esperienza in una squadra molto giovane che potrà solo avere benefici dai nuovi innesti. A Vicenza l’atmosfera è galvanizzata dalle novità e si punta ad una vera e propria ripartenza in un campionato finora avaro di soddisfazioni. Già da domenica 8 gennaio contro Broni si potrà capire se

un nuovo corso può avere inizio.



Ufficio Stampa AS Dil Vicenza Basket Femminile