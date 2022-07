A2 UFFICIALE – Vicenza annuncia Elena Castello

Elena Castello è una giocatrice di AS Vicenza

Figlia di Gianni e sorella di Fabio, entrambi giocatori di lunga milizia nel basket regionale veneto, Elena Castello è nata a Schio, ma abita da sempre a Malo. Classe 1998, alta cm 189, ruolo ala/centro, è un gran bel colpo di mercato per il sodalizio vicentino. Iscritta all’Università Unimercatorum che ha sede a Roma, studia Management sportivo.

Elena comincia a giocare a pallacanestro nella sua Malo a sei anni con i maschi. A 13 anni il primo trasferimento: a Carrè dove, sotto la guida di Omar Reginato, con l’under 15 nel 2013 arriva al secondo posto in Italia. A 17 anni il salto alla Reyer Venezia con cui vince tre scudetti giovanili, uno under 17, due under 18; e nel frattempo mette i piedi in prima squadra. A 19 anni per quattro stagioni passa al Broni in A1, poi l’ultimo anno a Faenza sempre in A1. Carriera densissima e assai interessante per una ragazza di solo 24 anni; una esperienza la sua corroborata dalle soddisfazioni ottenute facendo parte delle nazionali giovanili con cui ha disputato quattro Europei e un Mondiale. Oggi approda alla corte di Vicenza.

“Il mio sogno era giocare vicino a casa e così sono qui. Quando mi ha contattata Lidia Gorlin, non mi pareva vero. Io sono vicentina purosangue e giocare nella squadra della mia città mi elettrizza molto. So che lo scorso anno è stato brutto: così sarà uno stimolo in più per fare bene. Metterò la mia esperienza al servizio delle più giovani e come primo obbiettivo dobbiamo avere quello di arrivare a una salvezza senza patemi d’animo. Cambiare squadra è sempre motivante – sono abituata a questo! – e non vedo l’ora di cominciare l’attività per conoscere le mie nuove compagne e il mio nuovo allenatore”.

