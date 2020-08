A2 UFFICIALE – Vicenza annuncia Ursula Colabello

Ursula Colabello classe 1991, cm 182, ala, approda alla corte di coach Claudio Rebellato: un gradito ritorno tra le file biancorosse dove Ursula da vincente ha militato nel 2012-13 in A3, allenata da Michela Voltan e con compagna Anna Zimerle, conquistando la serie A2 in un campionato – come afferma lei stessa – dalle emozioni indimenticabili. Laureata in Scienze Pedagogiche, arriva a Vicenza perchè la spinge la sua professione di insegnante di scuola, decisa a mettere radici. Laziale, ha cominciato a 5 anni a praticare minibasket, con esordio a Fondi nella sua città natia in serie B. Poi mille sono le sue esperienze sportive vissute: spiccano la partecipazione ad Azzurrina del Lazio nel 2005-06, il passaggio al Maddaloni (giovanili e nella rosa della A1); poi per tre anni a Cervia in A2 ottenendo un prestigioso secondo posto alle finali under 19 nel 2009-10. Ha al suo attivo una annata in Svezia in A1 nel 2011-12, bellissima esperienza di sport e di vita. Negli ultimi anni ha giocato prima a Latina in A3, poi con la Virtus Fondi della sua società d’origine; e nel 2019-20 nel Bull Basket Ponza in serie C con curiose e faticose peregrinazioni causate dall’indisponibilità del campo di gioco quando il mare rendeva irraggiungibile l’isola. Nel contempo riesce a conseguire la sospirata laurea.

“Sono contenta di ritornare a Vicenza dove ho avuto grandi soddisfazioni con la promozione in A2. Mi sto allenando moltissimo per essere pronta per l’inizio dell’attività. Voglio essere coerente con il motto che mi accompagna da sempre: volere è potere!”

Ora la squadra è praticamente al completo. Si aggregheranno al roster due giovanissime giocatrici dalle grandi speranze: Francesca Priante valdagnese cl 2003; Giulia Vettori trevigiana Cl 2002, lo scorso anno in A2 a Marghera.

Ufficio Stampa

A.S.Vicenza VelcoFin InterLocks