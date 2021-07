Vanessa Sturma, friulana di nascita, cl 1998, altezza cm 183, giocatrice proveniente da Udine, nel cui vivaio ha militato dal 2013, per approdare via via in Serie B, in Serie A3, ancora in B e finalmente in A2 dal 2016/17, sempre nelle file udinesi, è atleta dell’A.S.Vicenza 2021/2022. Va a rinforzare la batteria sottocanestro, che ha visto perdere Tibè e Gobbo, che si è, per motivi di studio e di logistica, accasata a Ponzano, a un passo dalla sua famiglia.

Le prime dichiarazioni di Vanessa Sturma: “Dopo dieci anni nella “casa” che mi ha cresciuto e a cui sarò sempre grata, è arrivato il tempo di spiccare il volo. In questo senso Vicenza è l’optimun dopo il campionato che ha disputato lo scorso anno. Sono molto contenta di essere qui, pronta ad accettare la sfida. Mi definiscono una giocatrice grintosa e lottatrice, buona in fase difensiva. Bene, ora voglio completarmi e diventare giocatrice a 360 gradi, conscia di dover migliorare le mie prestazione in attacco. Sono certa che l’ambiente mi aiuterà e non vedo l’ora di cominciare l’attività e conoscere le mie nuove compagne e l’allenatore”.

Vanessa Sturma ha conseguito la laurea triennale in Educazione Professionale ed ora mira alla Magistrale in Scienze Pedagogiche.

A Claudia Gobbo il plauso per le bellissime prestazioni fornite con l’augurio che possa raggiungere i traguardi prefissati. La società serba di lei un graditissimo ricordo e vuole ringraziarla sentitamente perchè è stata una delle grandi rivelazioni dell’annata.

