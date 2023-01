A2 UFFICIALE – Vicenza annuncia Viviana Giordano

AS VelcoFin Interlocks Vicenza comunica di aver acquisito per il prosieguo della stagione in corso le prestazioni sportive di Viviana Giordano, in uscita da Pallacanestro Femminile Broni 93. Nata a Caserta il 22 novembre 1989, Viviana è un playmaker di lunga esperienza in A2F che ha giocato anche in A1 per Pozzuoli nel 2012-13. La Società dà il suo caloroso benvenuto alla nuova arrivata, giocatrice con buone capacità realizzative che sicuramente potrà fornire il suo contribuito al miglioramento della attuale situazione di classifica.

Ufficio Stampa AS Dil Vicenza Basket Femminile