A2 UFFICIALE – Vicenza conferma Sturma e Peserico

La VelcoFin Interlocks Vicenza mette i primi tasselli a roster per la stagione 2023-24. Dopo aver affidato la panchina a coach Claudio Rebellato, già tornato in biancorosso durante la scorsa stagione, fornendo oltretutto un prezioso contributo per la salvezza della squadra berica, la dirigenza si è mossa per confermare due pedine risultate fondamentali nella rincorsa salvezza di cui si è resa protagonista la squadra in questa primavera. Si tratta di Vanessa Sturma, che dopo l’addio di Federica Monaco aveva iniziato a vestire i gradi di capitano, e Alice Peserico, capace di un finale in crescendo che ha convinto la società a proporle il rinnovo.



Classe 1998, nativa di Lusevera, in provincia di Udine, 183 centimetri d’altezza, Vanessa Sturma rappresenta la prima conferma nel reparto lunghi. Il suo apporto di grande energia in campo, unito all’importanza rivestita in spogliatoio nei mesi finali della stagione, sono stati elementi decisivi per la sua conferma. La stagione 2023-24 sarà per lei la terza consecutiva in biancorosso, dopo le cinque trascorse a Udine a inizio carriera. Alice Peserico invece è una conferma nel reparto esterni, una giocatrice capace di giocare sia da guardia che da ala. Vicentina doc, classe 2002, alta 173 centimetri, dopo aver mosso i primi passi tra le grandi con la maglia di San Martino dei Lupari (calcando anche i parquet di Serie A1) la guardia è tornata sotto i Berici nella passata stagione, rivelandosi come una delle pedine più importanti nella

rincorsa play-out degli ultimi mesi del campionato, quando la VelcoFin si è trovata con le spalle al muro, obbligata a vincere per mantenere la categoria. Le conferme di Sturma e Peserico arrivano nell’ottica di voler confermare almeno in parte il gruppo che negli ultimi mesi della scorsa stagione ha centrato una salvezza che pareva insperata anche solo a gennaio. Sono ovviamente solo i primi tasselli del puzzle che andrà poi a comporsi nello spogliatoio di coach Rebellato: già settimana prossima potrebbero esserci importanti novità su

alcuni possibili nuovi innesti.

