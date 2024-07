A2 UFFICIALE – Vicenza conferma Vitari

By

Altra gradita conferma in casa Velcofin Interlocks Vicenza: dopo Alice Peserico, anche Annalisa Vitari rimane in biancorosso per la stagione 2024-25, andando a completare il pacchetto di lunghe vicentine, già forte di Mattera, Tava e Tarkovicova.

Nella scorsa stagione, a causa di un infortunio, la numero 33 ci ha messo un po’ ad ingranare, dopo qualche noia nelle prime settimane di campionato. Tuttavia, nel girone di ritorno, ha saputo mettersi in mostra con alcune prestazioni di assoluto spessore, che hanno convinto la dirigenza a puntare ancora su di lei. Le statistiche dell’ex Alpo sono le migliori da quando gioca in A2, vista la crescita in fatto di punti e di percentuali, oltre ad un’ottima solidità a rimbalzo, e il suo apporto alla causa vicentina potrà essere determinante anche nel prossimo campionato.

“Sono molto contenta di essere rimasta a Vicenza e di continuare questa esperienza con Francesca” la dichiarazione di Vitari dopo il rinnovo “Non vedo l’ora di conoscere le nuove ragazze e di iniziare a lavorare per gli obiettivi di quest’anno. Spero faremo una stagione buona e che raggiungeremo i play-off, dopodiché ogni risultato ulteriore sarà tanto di guadagnato”.

Con la conferma di Vitari, salgono a sette le giocatrici della Velcofin Interlocks per la stagione 2024-25. A breve però, arriveranno altri annunci. Nel frattempo, ben rimasta Annalisa!

UFF.STAMPA VELCOFIN VICENZA