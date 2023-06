A2 UFFICIALE – Vicenza firma Agnese Bevolo

Continuano le manovre di mercato della Velcofin Interlocks Vicenza: la squadra biancorossa, dopo aver annunciato giusto ieri l’ingaggio di Giorgia Assentato, aggiunge un altro pezzo al proprio roster. Si tratta della guardia Agnese Bevolo, in arrivo da Mantova come Elisa Ruffo.

Classe 2002, 175 centimetri d’altezza, Bevolo negli ultimi anni si è affermata come una delle guardie più interessanti della categoria: dopo gli inizi a Viterbo, nella stagione 2020-21 è approdata alla Akronos Moncalieri, contribuendo alla promozione nella massima serie della squadra piemontese. Successivamente, ha giocato con il doppio tesseramento, esordendo in massima serie sempre con la Akronos e scendendo regolarmente in campo con la casacca di Torino, prima dell’arrivo a Mantova nella passata stagione, dove si è fatta valere come ottima alternativa nella posizione di guardia. La corsa della squadra si è interrotta ai play-off contro Sanga Milano, serie nella quale Bevolo ha infilato una delle migliori prestazioni della stagione in gara-2, vana però per gli esiti della partita e della serie.

Giocatrice completa, Agnese ha fatto registrare la sua miglior stagione a livello statistico con la maglia di Torino, chiudendo l’annata in doppia cifra di media punti, aggiungendo anche con 6 rimbalzi, 2 assist e 2 recuperi ad allacciata di scarpe. Punti nelle mani, versatilità e impegno su entrambi i lati del campo: elementi che hanno convinto la Velcofin Interlocks Vicenza ad investire su di lei nella composizione del roster a disposizione di coach Rebellato per la stagione 2023-24.

UFF.STAMPA VELCOFIN VICENZA