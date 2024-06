A2 UFFICIALE – Vicenza ingaggia Alessandra Tava

Dopo la firma di Caterina Mattera, la Velcofin Interlocks Vicenza comunica di aver raggiunto l’accordo con la seconda giocatrice che andrà a inserirsi a roster per la stagione 2024-25. Si tratta dell’esperta ala-pivot Alessandra Tava, che scende di categoria dopo due stagioni in massima serie con il Geas Sesto San Giovanni. Classe 1991, Tava va subito ad aggiungere centimetri nel reparto lunghe biancorosso.

Nata a Voghera l’8 settembre 1991, 183 centimetri di altezza, la carriera di Tava è lunga e costellata di soddisfazioni. Dopo aver esordito a Viterbo, le prime esperienze importanti dell’ala sono con la maglia di La Spezia e Orvieto, tra A2 e A1, anni in cui si è conquistata anche la sua unica convocazione con la maglia della nazionale maggiore (un’amichevole nel 2013). Dal 2016 in poi veste la casacca della Progresso Bologna, fallita nel 2019, ma il cui nucleo di tecnici e giocatrici è stato poi assorbito dalla neonata Virtus Bologna Femminile, ammessa direttamente in A1, con cui la classe 1991 ha poi giocato in massima serie. Con le “V nere”, tre intensi anni di massima serie, prima dell’arrivo a Sesto San Giovanni con due stagioni all’attivo. Nel suo palmarés, tre campionati di A2, una Coppa Italia di A2, un campionato Under 16 con la maglia della nazionale e due medaglie (un oro e un bronzo) ai mondiali di 3vs3.

Giocatrice con mani educate sia dentro che fuori dall’arco, dotata a rimbalzo quando chiamata a giocare sotto le plance. Tava torna nella categoria al piano di sotto pronta a dimostrare il suo valore.

“Sono contenta di essere a Vicenza” le prime dichiarazioni di Tava in biancorosso “Sin dalle prime chiacchierate, l’impressione che ho avuto da coach Zara è quella che si voglia costruire un gruppo importante e che la società sia seria e preparata per il campionato di A2. Mi sono convinta in fretta e voglio che ci divertiamo, che facciamo un bel campionato. Vengo da un paio di stagioni in cui il mio impegno sul parquet è stato limitato, quindi ho anche voglia di giocare e di dare un contributo importante alla squadra”.

Mattera e Tava sono quindi le prime giocatrici a vestire la casacca della Velcofin Interlocks per la stagione 2024-25, ma già la settimana prossima ci saranno altre novità. In attesa di saperle, benvenuta Alessandra!

UFF.STAMPA VELCOFIN VICENZA