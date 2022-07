A2 UFFICIALE – Vicenza ingaggia Alice Peserico

Alice Peserico, figlia d’arte (mamma Mariarosa Alba, giocatrice dell’A.S.Vicenza ai bei dì), è la new entry del roster di Marco Silvestrucci. Atleta formatasi nel vivaio vicentino sotto la guida di Anna Zimerle, è stata alla corte di Lupe S.Martino e dopo cinque anni di militanza luparense rientra nella casa madre con grande entusiasmo. “Sono molto felice di tornare a giocare a Vicenza in una piazza così importante per il basket. Sarà un anno tosto perchè il livello della serie A2 si è alzato tanto. Ma sono e siamo pronte per questo, daremo il massimo per portare ai più alti livelli Vicenza”, queste le prime parole della giocatrice.

Alice Peserico, nata a Vicenza il 17/6/2002, cm 174, guardia/ala senza disdegnare di ricoprire il ruolo di playmaker, dopo aver frequentato il liceo sportivo Tron di Schio, si è iscritta al’Università di Padova nella facoltà di Ingegneria Biomedica. Nei cinque anni trascorsi a S.Martino di Lupari ha partecipato a finali nazionali di categoria giovanile, e nelle ultime due annate ha giocato in serie A2 e in serie B. Nell’ultimo anno ha inoltre meritato di far parte in pianta stabile del roster della prima squadra in A1 con frequenti apparizioni in campo. Nel 2021/22 appena trascorso la sua squadra di Serie B ha conquistato la promozione in A2 battendo il Giussano di Aldo Corno: nella stagione è risultata la miglior realizzatrice della sua squadra.

