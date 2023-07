A2 UFFICIALE – Vicenza ingaggia Annalisa Vitari

Nuovo in casa Velcofin Interlocks Vicenza: la società biancorossa ha infatti definito l’accordo con Annalisa Vitari, ala-pivot in arrivo direttamente dall’Alpo Villafranca di Verona. Vitari va quindi ad affiancarsi a Sturma e Ruffo nel pacchetto lunghe della formazione vicentina, aggiungendo centimetri ed esperienza alla causa di coach Rebellato.

Classe 1996, 186 centimetri, Vitari è una giocatrice di categoria: dopo gli inizi con la maglia di College Italia, a soli sedici anni, è brevemente passata in Serie B nella stagione 2013-14 al Castel San Pietro, contribuendo alla promozione in A2 della squadra. Dopo un’altra stagione con la maglia della squadra bolognese, il passaggio a Castelnuovo Scrivia. Nel periodo con la formazione piemontese, ha avuto la grande soddisfazione di vestire la maglia della nazionale Under 20 ai campionati europei nel 2016. In quell’edizione, disputatasi in Portogallo, le azzurre raggiunsero la finale della competizione continentale, venendo sconfitte di sole due lunghezze dalla Spagna. A seguire, Vitari è rimasta per altri due anni a Scrivia prima di passare alla Cestistica Savonese. Nel campionato 2019-20, poi interrotto a causa del Covid, era a Lucca in A1. Quindi, il ritorno in cadetteria e tre stagioni con la casacca della formazione veronese di Alpo Villafranca.

Vitari arriva quindi per puntellare il reparto lunghe vicentino a disposizione di coach Rebellato. Si tratta di una giocatrice che ha chiuso due stagioni consecutive con quasi il 50% al tiro dentro l’arco, rivelandosi come un’affidabile realizzatrice nel pitturato. La sua capacità di lottare a rimbalzo la rende poi una giocatrice assolutamente funzionale alle necessità della Velcofin Interlocks e di coach Rebellato. Con Vitari salgono quindi a sei le giocatrici già in biancorosso per la stagione 2023-24: Peserico, Sturma, Bevolo, Assentato, Ruffo e, per l’appunto, Vitari. Sono attese però a strettissimo giro di posta altre novità rispetto alla composizione del roster vicentino.

uff.stampa velcofin vicenza