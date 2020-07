A2 UFFICIALE – Vicenza ingaggia Villarruel

La società comunica che ha ingaggiato per la stagione sportiva 2020/21 GISEL BEATRIZ VILLARRUEL , classe 1994, guardia italo-argentina che la stagione scorsa ha giocato a Marghera dove ha realizzato una media di 15,2 punti per un minutaggio di 32 minuti a partita.

E’ risultata seconda realizzatrice dell’intera A2 tra le giocatrici che sono entrate in campo per almeno la metà degli incontri. Ha segnato il 53% nei tiri da due e la valutazione della Lega è di 14,8. Nel passato ha giocato a Catania, a Riva del Garda e Bolzano.

Ufficio Stampa

A.S.VICENZA VELCOFIN INTERLOCKS