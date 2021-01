L’A.S.Vicenza Basket Femminile e il sig. Claudio Rebellato comunicano di avere risolto consensualmente il rapporto di collaborazione sportiva. La società biancorossa intende ringraziare il coach Rebellato per l’attività svolta e per i risultati conseguiti nella stagione in corso.

–

Ufficio Stampa A.S.Vicenza Basket Femminile