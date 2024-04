A2 UFFICIALE – Vigarano affida la panchina a Carlo Grilli

VIGARANO MAINARDA. Sarà coach Carlo Grilli, a Vigarano già l’anno passato, quest’anno a Mirandola, a guidare la Giara del patron Marco Gavioli nell’ultima gara della regular season, fissata per domani sera al Pala Vigarano, con palla a due alle ore 20.30. Avversaria delle biancorosse sarà la Posaclima Ponzano, certa già di un posto ai play off dopo il successo casalingo contro Bolzano. Chi invece deve ancora conoscere il proprio destino è la Giara, chiamata a centrare i play out, con avversaria la decima classificata dell’altro girone (una fra Torino e Giussano) a cominciare da sabato 27. Per esserne certi, Vigarano dovrà superare Ponzano, oppure confidare in un ko di Abano Terme contro Udine. Le termali, avendo lo 0-2 negli scontri diretti con la Giara, retrocederebbero pure in caso di vittoria contro la capolista Udine e contemporaneo successo di Vigarano. Ecco che quella di domani sera per la Giara sarà una delle gare più importanti della stagione, la Posaclima, guidata da coach Angela Gianolla, è compagine ostica, con 14 vittorie conquistate al cospetto di 11 sconfitte. Attenzione massima alla lunga argentina Celia Fiorotto (oltre 9 punti e poco meno di 8 rimbalzi a gara), ben coadiuvata dalla guardia Martina Mosetti e dalla guardia/ala Giovanna Pertile, non dimenticando l’esterna uruguaiana Camila Kirschenbaum. Vigarano dovrà ben interpretare la sfida su ambo i lati del campo, trovando risposte positive da tutte le giocatrici a disposizione.

Al Pala Vigarano, domani sera, palla a due alle ore 20.30 (ingresso libero). Arbitreranno Zuccolo di Pordenone e Di Mauro di Sasso Marconi (Bo). Diretta streaming sulla pagina Facebook della Pallacanestro Vigarano. Telecronaca di Lorenzo Montanari.

Lorenzo Montanari

Ufficio stampa Pallacanestro Vigarano