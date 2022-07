A2 UFFICIALE – Vigarano aggiunge Joanna Grymek

La Pallacanestro Vigarano ha la propria totem per la stagione di Serie A2 2022/2023. La società del patron Marco Gavioli comunica di aver firmato Joanna Grymek, pivot polacca di 202 centimetri, nata il 24 luglio 1996. La neo lunga biancorossa, nata a Karkow, è uscita dalla Oregon State University nella stagione 2018/2019 (34 gare giocate, oltre 7 punti e poco meno di 5 rimbalzi di media), poi disputa due stagioni in patria, con l’Arka Gdynia e, nel 2020/2021, nel GTK Gdynia (5 gare giocate, oltre 9 punti e 6 rimbalzi di media). Nello scorso mese di febbraio, Joanna Grymek firma a Brescia, in Serie A2, dove disputa 7 gare, condite da buone cifre: 6 punti (12 di high) e 6 rimbalzi di media (14 di high contro Bolzano), con ottime percentuali al tiro. Adesso, l’approdo a Vigarano, dove sarà una giocatrice fondamentale nello scacchiere della formazione guidata da coach Massimo Borghi.

“Joanna è un pivot vero – dice coach Borghi -, una giocatrice che, come corporatura e stazza, non esiste in categoria. È dotata di abili doti sotto canestro, è una grandissima giocatrice di pick&roll e, soprattutto, è un’intimidatrice d’area. Rispetto a Bocola e Olajide, Grymek ha caratteristiche completamente differenti: le prime due ci danno velocità e più dinamismo, mentre Joanna ci darà maggiore presenza in area, ha caratteristiche che mancavano all’interno della squadra. Contento che venga a giocare a Vigarano, dopo una grandissima esperienza a Oregon State, in America. Al primo anno fuori dal college ha subito un infortunio, l’anno passato piano piano ha provato a riprendersi, quest’anno è il primo anno che gioca ufficialmente dopo il college. Spero abbia molta voglia di dimostrare il proprio valore, con la sua stazza potrà fare grandi gare”.

—

Ufficio stampa Pallacanestro Vigarano