A2 UFFICIALE – Vigarano annuncia Diletta Moretti

Il mercato della Pallacanestro Vigarano non si ferma. La società del presidente Marco Gavioli è lieta di annunciare la firma di Diletta Moretti per la stagione 2023/2024. Ala forte, classe 2003, 185 centimetri, la neo giocatrice biancorossa è reduce da due stagioni a Puianello. Diletta inizia il suo percorso cestistico da giovanissima nel vivaio bagnolese del Torrazzo Bagnolo, proseguendo nel Basket Tricolore e infine a Scandiano dove ha partecipato al trofeo delle Regioni e al Basket Nostrum di Roma. La lunga reggiana è poi passata alla Cestistica Spezzina per due stagioni dove ha mosso i suoi primi passi in A2 allenata da Marco Corsolini. Dalla stagione 2021/2022 è ritornata in terra reggiana, accettando la proposta di Puianello. Ha chiuso l’annata 2022/2023 con oltre 6 punti a gara (16 di high) in 31 partite giocate. Buona visione di gioco, rimbalzi e mano educata dalla media: ecco le caratteristiche principali della neo lunga della Pallacanestro Vigarano.

“Moretti ha una buona mano dalla media distanza – le parole del coach Andrea Castelli -, usa bene il corpo quando gioca vicino a canestro. La sua caratteristica migliore è la presenza in area, come del resto i rimbalzi difensivi. Ha grande voglia di affacciarsi in categoria nazionale dopo la parentesi a Puianello e gli anni a La Spezia. Le motivazioni conteranno. Giocherà da numero 4, sarà per noi un’atleta importante, parliamo di una giocatrice interna che dovrà aiutarci ad essere una squadra con dimensione altrettanto interna”.

“Non vedo davvero l’ora di iniziare la nuova avventura con la maglia di Vigarano – dice Moretti -, sono molto contenta di fare questa nuova esperienza con questa squadra, composta principalmente di giovani ragazze che, come me, hanno in comune la passione per il basket. Non vedo l’ora di collaborare per riuscire ad ottenere i massimi risultati sul parquet. Sono molto entusiasta della mia scelta, con l’auspicio che possiamo centrare i migliori risultati, personali e di squadra”.

—

Lorenzo Montanari

Ufficio stampa Pallacanestro Vigarano