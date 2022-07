A2 UFFICIALE – Vigarano annuncia la giovane Anna Matteucci

By

Una giovane vigaranese alla Pallacanestro Vigarano. La società del patron Marco Gavioli riabbraccia Anna Matteucci. Ala, classe 2004, 187 centimetri, reduce dall’esperienza formativa a Venezia, sponda Reyer, nella massima serie, dove nell’ultima stagione ha collezionato quattro presenze a referto e circa 4’ giocati contro Faenza nella gara valevole come sesta giornata del girone di ritorno dell’ultimo campionato. Ora, il ritorno a Vigarano, dove farà parte del roster della compagine Under 19 e sarà con la prima squadra in pianta stabile.

“L’esperienza in Reyer è stata sicuramente una parte importante della mia vita – dice Matteucci -. Nei due anni passati a Venezia sono cresciuta come persona e come giocatrice. Dall’esperienza a Vigarano mi aspetto un’ulteriore crescita individuale che sia utile al raggiungimento degli obiettivi della squadra. Nei primi allenamenti ho percepito un’atmosfera accogliente e un clima stimolante, sicuramente sensazioni positive”.

Ufficio stampa Pallacanestro Vigarano