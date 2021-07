In attesa di conoscere il nome della nuova straniera, Vigarano incrementa il roster inserendo la giovane Sara Nezaj esterna di 182 cm cresciuta a San Martino di Lupari e con esperienza oltre che in A2 anche nella massima categoria.

A presentarcela è coach Borghi: “Sara è una giocatrice esterna con buon talento offensivo. Ha in buon palleggio che abbina, con successo, al tiro da 2 e da 3 punti.

Centimetri e braccia lunghe la aiutano anche nella metà campo difensiva”

Sara felice e sorridente si presenta così: ”Sono molto contenta di questa opportunità che Vigarano mi concede.

E’ la mia prima esperienza lontano da San Martino e l’affronto con grande entusiasmo.

Ho grande voglia di dimostrare le mie qualità conosco l’allenatore ho già parlato con lo staff tecnico.

Il roster che si sta formando è un giusto mix di esperienza e gioventù e credo che faremo bene”



Ufficio Stampa ASD Pallacanestro Vigarano 2008