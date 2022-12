A2 UFFICIALE – Vigarano annuncia l’esterna polacca Kinga Piędel

La Pallacanestro Vigarano del presidente Marco Gavioli comunica di aver firmato Kinga Piedel fino alla chiusura della stagione 2022/2023.

Classe 1997, esterna polacca di 173 centimetri, la neo giocatrice biancorossa è già a Vigarano e si è messa subito a disposizione del coach Massimo Borghi.

Dopo aver chiuso un’ottima annata a Benevento, in Serie B, con 18 punti a gara, l’esterna biancorossa aveva cominciato questa stagione alla Pallacanestro Perugia.

Adesso, l’avventura a Vigarano, della quale Piedel è davvero entusiasta.

“Sono davvero molto felice di iniziare questa nuova avventura a Vigarano – le prime parole della neo esterna biancorossa -, è un passo importante per me e per la mia carriera, stavo aspettando questa opportunità e sono motivata a sfruttarla. Il mio obiettivo è aiutare la squadra come posso, mettendo il mio impegno e una buona energia per vincere le partite. A livello tecnico-tattico sono una tiratrice, amo correre e sicuramente combatto su ogni pallone in campo, ma il mio ruolo dipende sempre dalla squadra in cui gioco: qua ci sono compagne così brave con cui sarà un piacere giocare. Vedremo dopo poche partite quale sarà il mio ruolo. La mia carriera? Aver giocato con la nazionale polacca under e annate nel massimo campionato in Polonia mi hanno dato molta esperienza”.

