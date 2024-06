A2 UFFICIALE – Vigarano conferma la “bandiera” Enrica Pepe

È ormai da considerarsi una bandiera del club. Pallacanestro Vigarano è lieta di annunciare di aver confermato Enrica Pepe per l’annata sportiva 2024/2025. Ala forte, classe 2004, 180 centimetri, Pepe è approdata a Vigarano nell’estate 2021, dopo l’esperienza in terra campana con la canotta del Basket Femminile Stabia. Capacità di fare gruppo e grande grinta mai sono mancate nel bagaglio umano e non solo di Pepe, l’anno passato capitana della squadra. La conferma in biancorosso porta a quattro le stagioni consecutive di Pepe in maglia biancorossa. A livello numerico, la scorsa stagione è stata la più prolifica, con poco meno di 3 punti e 4 rimbalzi a gara. Resta a Vigarano per continuare a crescere.

“Sono davvero molto contenta di restare un altro anno a Vigarano – le parole di Pepe subito dopo la firma del contratto -, ringrazio il presidente Gavioli e lo staff tecnico per la fiducia che hanno riposto in me. Come le altre stagioni, anche questa dovrà essere un’annata di crescita, personale e di squadra, così da poter conquistare gli obiettivi che ci siamo prefissati. Non vedo l’ora di abbracciare le compagne con cui ho già lavorato, come del resto di conoscere quelle nuove”.

Ufficio stampa Pallacanestro Vigarano