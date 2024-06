A2 UFFICIALE – Vigarano conferma Sofia Armillotta

Prima conferma in casa Pallacanestro Vigarano per la stagione di Serie A2 femminile 2024/2025. La società del presidente Marco Gavioli è felice di annunciare che Sofia Armillotta indosserà la canotta biancorossa per la terza stagione consecutiva. Approdata a Vigarano nella stagione 2022/2023, la play classe 2006, 163 centimetri, si è conquistata la permanenza a suon di grande impegno durante gli allenamenti, propedeutico per le partite. Armillotta nella passata stagione è stata la capitana della formazione Under 19 allenata da coach Claudio Bagnoli, con la quale è stata protagonista di ottime prestazioni. Grinta, impegno e voglia di fare bene non mancheranno pure questa stagione, che Armillotta non vede davvero l’ora di iniziare.“Sono lieta ed entusiasta di continuare a crescere professionalmente in una società come la Pallacanestro Vigarano – le parole di Armillotta -. Sono onorata della rinnovata fiducia riposta in me dal Presidente e dallo staff tecnico, che contraccambierò impegnandomi al massimo per contribuire al raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati. Non vedo l’ora di iniziare gli allenamenti per farmi trovare pronta ad affrontare le nuove sfide che attendono la squadra nel prossimo campionato. Un abbraccio ed un grazie a tutti i tifosi che mi hanno sempre sostenuta ed incoraggiata”.

Lorenzo Montanari

Ufficio stampa Pallacanestro Vigarano