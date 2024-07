A2 UFFICIALE – Vigarano ingaggia Alessandra Rizzo

Il roster della Pallacanestro Vigarano 2024/2025 è sempre più “young”. La società del presidente Marco Gavioli è lieta di annunciare la firma di Alessandra Rizzo per la stagione sportiva ormai prossima ai nastri di partenza.

Ala forte, classe 2007, 180 centimetri, Rizzo, campana doc, disputerà con la divisa vigaranese sia il torneo di Serie A2, che quello Under 19. Cresciuta nel settore giovanile dell’Azzurra Cercola, dove ha mosso i primi passi e imparato le prime nozioni tecnico-tattiche, nell’annata 2021/2022 ha giocato undici gare in Serie B sempre con la maglia di Cercola, prima del passaggio, nell’estate 2022, a Campobasso. Con la canotta della Magnolia ha conquistato tre scudetti giovanili e nella passata stagione ha fatto pure qualche apparizione con la prima squadra. Approda a Vigarano per crescere e migliorare ulteriormente, a livello tecnico e come persona.“Non vedo l’ora di condividere una grande e nuova esperienza con Vigarano – dice Rizzo -, sono molto emozionata di iniziare questa nuova avventura, come del resto non vedo l’ora di conoscere le mie nuove compagne di squadra e di trascorrere questo anno con loro. Per quanto concerne la prima squadra, da questa stagione mi aspetto che possiamo centrare i play off, a livello personale voglio dare un grande contributo alla squadra. Per quanto riguarda l’Under 19, l’obiettivo che mi pongo con la squadra è centrare le finali nazionali di categoria. A livello individuale devo e voglio lavorare molto, ho tanta voglia di lavorare e migliorare, anche grazie alle mie compagne. A livello tecnico, le mie caratteristiche sono il palleggio e il tiro, ho molto da lavorare su questi aspetti del gioco. Il contributo dei tifosi sarà molto importante, mi danno tanta carica e felicità: non vedo l’ora di conoscerli”.

