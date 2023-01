La Pallacanestro Vigarano comunica che Alice Marchi non farà più parte del roster 2022/2023. La play classe 2001 chiude l’esperienza in biancorosso con 11 gare giocate, 41 punti realizzati in 147’ disputati. La società del presidente Marco Gavioli saluta e ringrazia Alice per l’impegno profuso con la Pallacanestro Vigarano e le augura le migliori fortune per il prosieguo della propria carriera.



Ufficio stampa Pallacanestro Vigarano