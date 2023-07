A2 UFFICIALE – Vigarano riparte da coach Castelli

Pallacanestro Vigarano, nella persona del presidente Marco Gavioli, comunica un ritorno nell’organigramma tecnico per la stagione sportiva 2023/2024. Andrea Castelli, dopo aver chiuso l’esperienza a Finale Emilia, sarà il capo allenatore della prima squadra.

“Comunico il graditissimo ritorno di Andrea Castelli – le parole del presidente Marco Gavioli -, con il quale avevo allacciato i primi contatti già dopo la fine della scorsa stagione. Dopo l’iniziale momento di attesa, abbiamo riallacciato i contatti e oggi siamo ad annunciare il suo ritorno. La squadra? Nel fine settimana comunicheremo le prime mosse di mercato, abbiamo fatto sempre delle scommesse, alcune vinte, altre no e non ci spaventa il fatto di continuare a farle. Faremo giocare le giovani”.

“Ringrazio sempre la gentilezza del presidente Gavioli e dello staff dirigenziale di Vigarano per l’offerta di essere il capo allenatore – ha aggiunto Castelli -, in un momento difficile per tante squadre l’obiettivo è provare a restare in Serie A2, cercando di fare il meglio possibile. L’imprenditoria locale dovrà dare una mano al presidente, altrimenti sarà un’impresa ancora più difficile: è importante che tutti lavorino affinchè la pallacanestro prosegua. Ringrazio tantissimo la società di Finale Emilia e il factotum Bregoli per l’opportunità che mi ha dato l’anno passato. Finale Emilia potrà essere una spalla importante per la crescita delle giovani di Vigarano. Altre società potranno unirsi a questo percorso, un progetto con più società potrebbe permettere di avere, dopo Gilli, Natali e Nativi, giocatrici che possano calcare importanti palcoscenici. L’obiettivo sarà fare crescere le giocatrici”.

—

Lorenzo Montanari

Ufficio stampa Pallacanestro Vigarano