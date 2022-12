A2 UFFICIALE – Vigarano saluta Sorrentino. Pronta la firma con Broni?

By

Dopo due stagioni e mezzo, le strade della Pallacanestro Vigarano e di Giulia Sorrentino si separano. Sorrentino, che dalla passata stagione indossava i galloni da capitana della squadra, chiude l’avventura vigaranese con 110 punti e 22 assist in 244’ complessivi durante i primi mesi di questa stagione. La società del presidente Marco Gavioli desidera ringraziare Giulia per quanto profuso con la canotta della Pallacanestro Vigarano, augurandole le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera.

Ufficio stampa Pallacanestro Vigarano