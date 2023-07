A2 UFFICIALE – Virginia Tempia firma con Trieste

๐•๐ข๐ซ๐ ๐ข๐ง๐ข๐š ๐“๐ž๐ฆ๐ฉ๐ข๐š ๐ข๐ง ๐ฆ๐š๐ ๐ฅ๐ข๐š ๐ ๐ฎ๐ญ๐ฎ๐ซ๐จ๐ฌ๐š.

Entra un tassello fondamantale per l’organico di Mura.

Approda a Trieste un altro giovane e promettentissimo talento del basket nazionale: Virginia Tempia vestirร rosanero nella stagione 2023-24.

Fortemente voluta dalla societร , รจ il tassello che mancava per completare un ๐ซ๐จ๐ฌ๐ญ๐ž๐ซ ๐ ๐ข๐จ๐ฏ๐š๐ง๐ž ๐ž ๐๐ข ๐ญ๐š๐ฅ๐ž๐ง๐ญ๐จ, che affronterร un vero โ€œesame di maturitร โ€ in questa stagione di serie A2, in cui tante potranno essere le protagoniste.

18 anni, 188 centimetri, ala forte con un ottimo gioco dal perimetro e casacca azzurra delle giovanili cucita addosso giร da anni: questa in breve la fotografia di Virginia che giunge a Trieste dopo la sua prima ๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐๐ข ๐ฌ๐ž๐ซ๐ข๐ž ๐€๐Ÿ, giocata in maglia Brescia, dove รจ cresciuta.

๐‘๐ž๐๐ฎ๐œ๐ž ๐๐š๐ ๐ฅ๐ข ๐„๐ฎ๐ซ๐จ๐ฉ๐ž๐ข ๐”๐Ÿ๐Ÿ– ๐ข๐ง ๐“๐ฎ๐ซ๐œ๐ก๐ข๐š, chiusi con 6 punti e 3 rimbalzi di media e un buzzer che ha consegnato alle azzurre la vittoria contro il Portogallo, Virginia spiega la sua scelta:

โ€œHo deciso di intraprendere questa nuova esperienza insieme a Futurosa perchรฉ sin da subito mi รจ sembrato un ambiente accogliente e una societร volenterosa di crescere, nella quale si lavora duro sia sulla parte tecnica sia sulla preparazione fisica, quindi una societร dove avrรฒ la possibilitร di esprimermi al 100%โ€

Tecnicamente parliamo di unโ€™ala con buona fisicitร , che fa della versatilitร uno dei suoi punti di forza:

โ€œMi ritengo una giocatrice che puรฒ ricoprire piรน ruoli e ho sicuramente ampi margini di miglioramento. Dentro il campo il mio punto di forza รจ il tiro ma gioco molto volentieri lโ€™1 vs 1 in avvicinamento. Lโ€™esperienza in serie A1 mi ha fatto imparare molto e maturare anche tecnicamente, in quanto mi ha messo a confronto con giocatrici di altissimo livello.โ€

Passo dopo passo Virginia vuole crescere con la sua nuova squadra:

โ€œQuestโ€™anno spero di aiutare la squadra a raggiungere grandi traguardi, donando energia e voglia di lavorare: non vedo lโ€™ora di intraprendere questo nuovo progetto per mettermi alla prova e per dare il mio massimo contributo. Personalmente aspiro a diventare una giocatrice professionista e perciรฒ mi pongo tanti piccoli obiettivi, tanti piccoli passi che mi possano avvicinare a questo traguardo”.

Un rapporto speciale con la maglia azzurra di Italbasket:

โ€œรˆ sempre un onore vestire la maglia della nazionale, รจ certamente motivo di orgoglio perchรฉ ripaga tutti i sacrifici e il duro lavoro che viene svolto durante lโ€™annoโ€.

๐๐ž๐ง๐ฏ๐ž๐ง๐ฎ๐ญ๐š ๐•๐ข๐ซ๐ ๐ข๐ง๐ข๐š!