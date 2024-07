A2 UFFICIALE – Virginia Tempia firma con Umbertide

By

Siamo contenti di ufficializzare l’arrivo ad Umbertide di un altro importante tassello nel roster per la stagione 2024/2025, π™‘π™žπ™§π™œπ™žπ™£π™žπ™– π™π™šπ™’π™₯π™žπ™–.

Ala classe 2005, con un ottimo gioco dal perimetro, Virginia arriva dall’esperienza in maglia Futurosa Trieste, nostra avversaria nella passata stagione.

È cresciuta nel settore giovanile di Brixia Basket, con cui nel 2022/2023 ha assaporato anche la serie A1 dopo due stagioni in A2.

Con la nazionale italiana, ha partecipato agli Europei U18 in Turchia del 2023, che ha chiuso con 6 punti e 3 rimbalzi di media.

