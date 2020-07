A2 UFFICIALE – Virtus Cagliari annuncia Savatteri e Chrysanthidou

Dopo le conferme di staff tecnico e giocatrici, la SS Virtus Cagliari comunica l’arrivo di due elementi che andranno a rinforzare la rosa della prima squadra in vista del prossimo campionato di serie A2 femminile. Ha il passaporto greco Nena Chrysanthidou, ed è nata nel 1999. Il suo ruolo è quello di ala alta anche se ha dimostrato, sia con Campobasso da dove proviene che due anni fa con la maglia dell’Elite Roma, di saper lottare anche sotto le plance. “Nena” , così è conosciuta nel mondo della palla a spicchi, è nata ed ha passaporto greco, ma la sua formazione cestistica giovanile è quella italiana tanto da essere entrata nella “quota” azzurra. Ragazza seria, determinata e meticolosa che in campo riesce a dare il massimo per la sua squadra riuscendo a mettere in difficoltà gli avversari.

Proviene dall’esperienza in A2 con la Magnolia Campobasso che di recente è stata promossa nella massima serie. Con le molisane ha disputato 20 gare realizzando 73 punti e conquistando 50 rimbalzi. Indubbiamente più generoso il bottino ottenuto l’anno precedente tra le fila dell’Integris Elite Roma. Giocate 35 partite e realizzati 199 punti con la conquista di 117 rimbalzi. Per lei anche esperienze in A2 con Orvieto.

L’altro rinforzo per l’A2 targato 2020/2021 è quello della giovane Lucia Adele Savatteri. Palermitana di nascita nonostante la sua giovane età (12 aprile 2001), ha già avuto diverse esperienze in campo nazionale e internazionale (è nel giro delle nazionali giovanili). I suoi 190 centimetri saranno utili sotto le plance sia in attacco che in difesa. Proviene dall’esperienza con la High School Basket Lab con la quale, in 20 partite ha realizzato 46 punti e catturato 115 rimbalzi. In precedenza ha vestito la maglia di Ragusa sia con le formazioni giovanili che in prima squadra.

Ufficio Stampa Virtus Cagliari